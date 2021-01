Der von der Fördergemeinschaft Herrenhof Mußbach in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Neustadt vergebene Förderpreis für junge Literatur wird künftig nach dem im vergangenen Jahr verstorbenen, langjährigen FGH-Vorsitzenden Gustav-Adolf Bähr benannt und zudem deutlich attraktiver dotiert. Die nächsten Preisträger werden im Juli gekürt.

Der für junge Schriftstellerinnen und Schriftsteller bis 35 Jahren aus der Metropolregion Rhein-Neckar ausgeschriebene Preis war erstmals 2018 beim zweiten Neustadter Jugendkultur-Festival „Querfälltein“ vergeben worden. „Damals war Gustav-Adolf Bähr noch selbst Jury-Mitglied“, berichtet Katharina Dück, die Sprecherin des Arbeitskreises Literatur der FGH, die auch die regelmäßigen „Literaturvilla“-Lesungen im Herrenhof ausrichtet. Auch diese wären ohne Bähr nie zustande gekommen, so Dück.

Dotiert ist der Preis künftig mit 5300 Euro, die sich auf die drei Erstplatzierten (2500, 1500 und 1000 Euro) und einen Förderpreis für unter 16-Jährige Autoren (300 Euro) verteilen und vor allem von Sponsoren wie der „Vereinigung Pfälzer Kunstfreunde“ zur Verfügung gestellt werden. Bei der Premiere des Preises 2018 lag die Gesamtsumme nur bei 1300 Euro. Wie damals ist auch diesmal wieder ein Thema vorgegeben – „Grenzen“ –, das in Lyrik oder Kurzprosa (auch Essays) mit maximal 5000 Zeichen behandelt werden soll. Dabei bestehe inhaltlich jedoch große Freiheit, so Dück. Die Texte müssen bis spätestens 1. Juni als Word-Dateien mit einem kurzen Anschreiben und dem Betreff „Förderpreis der Literaturvilla“ an die Adresse foerderpreis@literaturvilla.de gesandt werden. Sie dürfen bislang noch nicht veröffentlicht worden sein. Die Longlist-Lesung mit den zehn besten Beiträgen ist am 1. Juli im Herrenhof geplant, die Lesung der Shortlist mit Preisverleihung am 18. Juli. Die Longlist-Texte sollen zudem im Nachgang wieder in einer eigenen Publikation im „Brot & Kunst“-Verlag erscheinen. In Zukunft soll der Preis im Zwei-Jahres-Rhythmus vergeben werden. 2020 hatte man ausgesetzt – wegen Corona.