Das 15. Mannheimer Literaturfestival „lesen.hören“ findet nicht Ende Februar, Anfang März statt, sondern erst vom 1. bis 18. Juli. Die Verschiebung in den Sommer hat die Alte Feuerwache als Veranstalter gestern bekanntgegeben.

Das Organisationsteam sei damit beschäftigt, neue Auftrittstermine festzulegen, teilte Organisatorin Katharina Tremmel mit. Fest steht, dass die Lesung mit Christoph Ransmayr wie geplant am 10. Mai stattfinden soll. Bereits gekaufte Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit oder können dort, wo sie gekauft wurden, zurückgegeben werden. Online-Kunden werden in einer zusätzlichen Mail informiert oder können sich an tickets@reservix.de wenden. Es bestehe auch die Möglichkeit, seine Online-Tickets als Zeichen der Solidarität dem Veranstalter zu überlassen. https://ticketmagazin.reservix.de/schenk-dein-ticket.