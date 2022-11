Die Firma Jeka Fish aus dem dänischen Lemwig ruft vorsorglich Fischfrikadellen zurück, die auch in rheinland-pfälzischen Kaufland-Märkten an der Frischetheke verkauft wurden. Betroffen sind Frikadellen, die vom 1. August bis zum 15. November verkauft wurden. Vom Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten. Grund für den vorsorglichen Rückruf ist eine am Produktionsstandort bei einer Kontrolle festgestellte Kontamination mit Listerien. Deshalb hat das Unternehmen reagiert und die Frikadellen aus dem Verkauf nehmen lassen.

Laut Robert-Koch-Institut äußert sich eine Listerien-Erkrankung meist innerhalb von 14 Tagen nach Infektion mit Durchfall und Fieber. Insbesondere Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe mit Blutvergiftung und Hirnhautentzündung entwickeln. Bei Schwangeren kann, sogar ohne Symptome, das ungeborene Kind geschädigt werden. Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche Listerien-Infektion hinweisen. Kunden können das Produkt im Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.