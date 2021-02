Die 32 Jahre alte Stabhochspringerin Lisa Ryzih hat am Samstag in Dortmund ihren sechsten deutschen Hallenmeistertitel gewonnen. Die Springerin vom ABC Ludwigshafen stieg erst bei 4,41 Meter ein, überwand die Latte im ersten Versuch – und siegte. Denn: Ihre Konkurrentinnen bissen sich an dieser Höhe die Zähne aus. An der Hallen-EM-Norm-Höhe von 4,61 Meter scheiterte sie drei Mal. Ob sie nach Torun fliegen kann, bleibt damit offen. Immerhin kann sie sich bereits jetzt über eine große Leistung in diesem Winter freuen. Am 31. Januar hatte sie ihre Doktorarbeit abgegeben.

Das Ticket nach Torun hat Ricarda Lobe (MTG Mannheim) sicher. Nach ihrem Freilufttitel 2020 in Braunschweig ließ sie nun den Hallentitel folgen. Aber die 26 Jahre alte Landauerin machte es nach ihren 8,14 Sekunden im Finale spannender als erwartet. Sie siegte in 8,19 Sekunden vor Luisa Grauvogel (8,21). „Ich wollte zwei gute Rennen machen. Das Finale war nicht so stark, aber letztlich zählt der Titel.“

Die Glanzlichter in am ersten Meisterschaftstag in Dortmund setzten die Sprinter: Kevin Kranz aus Wetzlar lief über 60 Meter in 6,52 Meter deutschen Hallenrekord, als er die Zeit von Julian Reus aus dem Jahr 2016 egalisierte, und Amelie-Sophie Lederer aus München siegte überraschend in 7,12 Sekunden. Sina Myer belegte mit ihrer eingestellten Bestzeit von 7,30 Sekunden Rang sechs. Sie kommt aus Schönenberg-Kübelberg und startet für LAZ Zweibrücken.