Lisa Marie Schweizer errang die ersten deutschen Medaillen bei der Gewichtheben-EM in Georgien. Im Reißen bejubelte sie Gold, in der olympischen Zweikampfwertung reichte es für Bronze. Die für den AV 03 Speyer hebende Schweizer holte sich am Mittwoch in der olympischen Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm den Titel im Reißen. Die 30-Jährige schaffte in der Teildisziplin 109 Kilogramm und erreichte damit eine persönliche Bestleistung auf internationaler Ebene. Die gebürtige Brandenburgerin hatte schon 2022 EM-Gold im Reißen gewonnen.

In der wichtigen olympischen Zweikampfwertung belegte Schweizer mit einer Leistung von 231 Kilogramm den dritten Platz, im Stoßen wurde sie mit 122 Kilogramm Neunte. Die gebürtige Belarussin Siusanna Walodska gewann als sogenannte neutrale Athletin sowohl im Stoßen als auch im Zweikampf den Titel.