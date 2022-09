Die Linkspartei im Saarland will heute in Homburg einen neuen Vorstand wählen. Die Partei war bei der saarländischen Landtagswahl im März von zuvor 12,9 Prozent auf 2,6 Prozent abgestürzt und damit nach 15 Jahren aus dem Landtag geflogen. Daraufhin hatte der amtierende Landesvorsitzende Thomas Lutze (53) die Verantwortung übernommen und erklärt, beim nächsten Parteitag nicht wieder anzutreten. Ein Grund für die krachende Wahlniederlage war der Austritt von Oskar Lafontaine aus der Linkspartei zehn Tage vor der Wahl. Oskar Lafontaine hatte die Linkspartei im Saarland groß und zur drittstärksten Kraft im Land gemacht.

Nach der Wahlniederlage und der Rücktrittserklärung von Thomas Lutze, der für die Linke im Bundestag sitzt, hatte sich niemand gedrängt, den Parteivorsitz zu übernehmen. Ein ursprünglich für Anfang Juni angesetzter Parteitag war kurzfristig abgesagt worden. Offizieller Grund: Terminschwierigkeiten.

Heute also übernimmt die Linke einen neuen Versuch, zu einem neuen Vorstand zu kommen. Bis wenige Stunden vor Beginn der Versammlung hatte noch niemand seinen Hut in den Ring geworfen. Innerhalb der Partei wird aber spekuliert, dass Barbara Spaniol (58), bisher stellvertretende Landesvorsitzende, letztlich für das Amt der Landeschefin kandidiert. Spaniol gilt in der Partei als einende Kraft. So hatte sie lange versucht, den Bruch zwischen Thomas Lutze und der innerparteilichen Mehrheit einerseits und dem Lager um Oskar Lafontaine andererseits zu verhindern, letztlich vergeblich. Spaniol soll innerparteilich signalisiert haben, den Parteivorsitz zu übernehmen, wenn eine große Mehrheit hinter ihr stehen würde. Sie soll entsprechend sondiert haben. Sollte Spaniol heute Nachmittag nicht antreten, so hieße das, dass das Ergebnis der Sondierungen nicht eindeutig ausfiel. Der Parteitag beginnt am heutigen Sonntag um 13 Uhr im Homburger Saalbau.

Barbara Spaniol war die erste Abgeordnete der Linken im Saar-Landtag. Sie war im Jahr 2007 von den Grünen zu den Linken gewechselt und hatte ihr unter grüner Flagge erworbenes Landtagsmandat behalten. Damals hieß es, Oskar Lafontaine habe sie für die Linkspartei gewinnen können.

