Rot-Rot-Grün sei nach der Bundestagswahl eine realistische Option, erklärt der rheinland-pfälzische Spitzenkandidat der Linken, Alexander Ulrich, im RHEINPFALZ-Redaktionsgespräch. Dem 50-jährigen Bundestagsabgeordneten zufolge wäre die Forderung seiner Partei nach einem deutschen Nato-Austritt keine unüberwindbare Hürde bei einer Koalitionsverhandlung mit SPD und Grünen: „Konkrete Fragen wie der Stopp von Rüstungsexporten oder auch die Überprüfung von Auslandseinsätzen wie in Mali sind mir wichtiger, als pauschal zu sagen, wir müssen die Nato abschaffen.“

Nach der Zukunft der Airbase in Ramstein gefragt, betonte der Westpfälzer Politiker, der in Reichenbach-Steegen lebt: „Es wäre schon schön, den Drohnenkrieg zu beenden, der über Ramstein geführt wird, er ist nämlich völkerrechtswidrig.“ Den Bau des neuen Hospitals der US-Streitkräfte hinterfragt er. Die Bundesrepublik steuert zu den Infrastrukturkosten 150 Millionen Euro bei. „Mit 150 Millionen könnte eine Wirtschaftsförderunsggesellschaft in Kaiserslautern ganz andere Dinge anschieben“, so Ulrich zur RHEINPFALZ.