Alexander Ulrich, Linken-Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Kaiserslautern, übt scharfe Kritik am Wahlkampf seiner Partei. Die beiden Parteivorsitzenden Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow sowie Wahlkampf-Organisator Jörg Schindler müssten für das „desaströse Ergebnis“ die Verantwortung übernehmen, sagte Ulrich der RHEINPFALZ. „Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, mahnt Ulrich eine Analyse der Wahlschlappe an. Die Linkspartei hatte bei der Bundestagswahl lediglich 4,9 Prozent der Stimmen erhalten und darf nur dank dreier direkt gewonnener Wahlkreise eine Fraktion im Parlament bilden. Auch in Rheinland-Pfalz schnitt die Linkspartei schlecht ab. Von den bisher drei Bundestagsabgeordneten der Partei erhielt nur Ulrich ein Mandat für die nächste Wahlperiode.