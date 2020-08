Am Montag ist ein Linienbus in Mainz selbstständig losgerollt und nach einem Zusammenstoß mit einem Baum zum Stehen gekommen. Nach Angaben der Polizei hielt der Busfahrer an einer Bushaltestelle an, um Fahrgäste aussteigen zu lassen. Als sich die mittlere Tür nicht mehr schließen ließ, schaltete der Fahrer die Zündung des Busses aus und begab sich zur defekten Tür. Kurz darauf rollt der Linienbus los. Dem Fahrer gelingt es nicht mehr, zurück in den Bus einzusteigen.

In dem Bus waren noch drei Fahrgäste. Zwei Insassen entschließen sich aus dem rollenden Bus herauszuspringen, wodurch diese leicht verletzt werden. Der dritte Fahrgast verbleibt trotz aufnehmender Fahrt im Bus. Nachdem der Linienbus circa 230 Meter weit mit ungefähr 10 km/h bis über einen Kreisverkehr gerollt ist, kommt dieser selbstständig nach rechts von der Fahrbahn ab und kommt nach einem Zusammenstoß mit einem Baum zum Stehen. Der noch im Bus befindliche Fahrgast bleibt unverletzt, am Linienbus entsteht Totalschaden. Weitere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden.