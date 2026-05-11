Am Sonntagabend um kurz nach 21 Uhr missachtete ein 19-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Herdstraße/St.-German-Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Linienbusses. Infolgedessen fuhr der mit vier Fahrgästen und dem Fahrer besetzte Bus in die Seite des Autos, wodurch dieses abgedrängt wurde und gegen ein Verkehrsschild sowie gegeneine Hauswand fuhr. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Mögliche Verletzungen der Businsassen sind der Polizei nicht bekannt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.