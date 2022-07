[Aktualisiert 15.45 Uhr] Bei einem Busunfall in Heidelberg sind am Mittwoch 18 Menschen verletzt worden, darunter mindestens eine Person schwer. Nach Angaben der Polizei kamen acht Verletzte in Krankenhäuser. Eine schwer verletzte Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach ersten Ermittlungen war der Fahrer des Linienbusses wegen eines Defekts an einer der hinteren Einstiegstüren aus dem Fahrzeug gestiegen. Der Bus habe sich dabei aus unbekannten Gründen in Bewegung gesetzt und sei nach einigen Metern führerloser Fahrt zunächst gegen eine Mauer und im weiteren Verlauf in eine Hausmauer gefahren.