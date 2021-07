Die Bauarbeiten zur Erneuerung der Straßenbahnlinie 10, mit einem Kostenvolumen von über 40 Millionen Euro das größte Nahverkehrsprojekt in Ludwigshafen, schreiten nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) weiter im Zeitplan voran. Aktuell werde in der Luitpold- und Kreuzstraße in Alt-Friesenheim gearbeitet. Dort stehen abschließende Gleis- und Asphaltarbeiten in Bauphase 4 an. Auf dem Abschnitt zwischen der Einmündung der Friedrich-Profit- und der Kreuzung Kreuz-/Luitpoldstraße werden seit vergangenen Montag Gleise eingehoben, ausgerichtet und betoniert.

Vollsperrungen bis Sonntag

Im Anschluss werde ein neuer Straßenbelag und der Fugenverguss der in den Asphalt eingelassenen Gleise hergestellt. Während dieser Arbeiten sind von Montag, 12. Juli, bis einschließlich Sonntag, 18. Juli, die Friedrich-Profit- und Luitpoldstraße für den Verkehr voll gesperrt. Eine Umleitung ist laut RNV ausgeschildert. Der Umleitungsverkehr der Linie 10 sei davon nicht betroffen. Aktuelle Infos sind der RNV zufolge auch im Netz unter www.die-neue-linie10.de abrufbar.