FDP-Chef Christian Lindner will die Abkehr der EU vom Verbrennungsmotor ab 2035 in den anstehenden Beratungen in Brüssel blockieren. Das kündigte Lindner am Dienstag in einer Rede vor dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) an. „Ich halte die Entscheidung, den Verbrennungsmotor zu verbieten, für falsch“, bekräftigte der Bundesfinanzminister frühere Aussagen.

Daraus ziehe er die Konsequenz, „dass wir in der Bundesregierung dieser europäischen Rechtssetzung in dieser Woche nicht zustimmen werden“, kündigte Lindner an. Daraus ergebe sich: „Deutschland wird den Flottengrenzwerten, die ein De-facto-Verbot von Verbrennungsmotoren bedeuten, nicht zustimmen können“, stellte er klar.

Er begründete dies damit, dass es trotz Umstellung auf Elektromobilität auch weiterhin Nischen geben werde für den Verbrennungsmotor. In einigen Weltgegenden werde der Umstieg auf Elektroautos voraussichtlich „auch in Jahrzehnten“ nicht erfolgen können. Zudem müsse es die Option geben, neuartige synthetische Kraftstoffe künftig zu nutzen.