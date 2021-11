In der ARD-„Lindenstraße“ hat er als Panaiotis Sarikakis jahrelang das „Akropolis“ geführt, im realen Leben in Berlin das „Terzo Mondo“: Der Schauspieler, Architekt und Wirt Kostas Papanastasiou ist tot, wie der Berliner „Tagesspiegel“ berichtete. Das mittlerweile von Papanastasious Sohn Marc-Alexej geführte Lokal „Terzo Mondo“ veröffentlichte auf seiner Facebook-Seite am Mittwoch ein Foto mit Trauerbinde. Mehr lesen