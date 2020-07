In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Lindenberg erneut ein Lamm gestohlen worden. Laut Polizei wurde das Tier aus seinem Gehege in der Hauptstraße geholt. Nach Angaben der Frau, der das Lamm gehörte, wurden auch rund 50 Kilogramm Futter entwendet. Darüber hinaus seien vier Ziegen gemolken worden.

Wie die Polizei mitteilt, ist das nicht der erste Fall dieser Art: Seit Februar seien bereits insgesamt zehn Lämmer von unbekannte Dieben gestohlen worden. Für die Eigentümerin der Tiere aus Frankeneck beläuft sich der Schaden laut Polizei nach derzeitigem Stand auf etwa 1500 Euro. Hinweise zu den Fällen nimmt die Polizeiinspektion Neustadt entgegen: Telefon 06321 8540.