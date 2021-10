Eine Woche nach dem tätlichen Angriff auf den Wirt des Forsthauses Lindemannsruhe in Freinsheim hat die Polizei noch keine heiße Spur auf den Täter.

Die Ermittlungen dauern nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen an, vor allem zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat. Am Freitag vergangener Woche hatte ein noch unbekannter Mann zunächst mit anderen Gäste gestritten, sich dann aggressiv gegenüber einer Mitarbeiterin verhalten und schließlich Inhaber Dietmar Noss getreten, geschlagen und ins Gesicht gespuckt, als dieser ihn aus der Gaststätte befördern wollte.

Polizei bittet um HInweise

Er wird wie folgt beschrieben: 1,68 Meter groß, circa 55 Jahre alt, kurzes braunes oder blondes Haar. Zum Tatzeitpunkt trug er Jeans und hatte einen braunen Rucksack bei sich. Die Beamten setzen bei der Suche nach dem gewalttätigen Mann weiter auf die Mithilfe der Bevölkerung und nehmen Hinweise telefonisch unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de. entgegen.