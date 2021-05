Der Limburg-Sommer startet am 11. Juni. Unter freiem Himmel und im Refektorium der Klosterruine erleben Besucher bis in den August hinein ein vielfältiges Bühnenprogramm. „Mit einem neuen Konzept, einem wunderschönen Veranstaltungsort und einem abwechslungsreichen Programm wird der Limburg Sommer 2021 ein kultureller Lichtblick für Bad Dürkheim. Wir freuen uns sehr, dass wir die Bühne ab Juni für Künstler wieder freigeben können“, sagt Bürgermeister Christoph Glogger (SPD). Nicht wie gewohnt im großen Kirchenschiff, sondern diesmal im Refektorium, werden in den Monaten Juni bis August verschiedene Veranstaltungen stattfinden.

„Das Warten hat ein Ende“, verkündet Christian Handrich, Leiter des Kulturbüros. „Endlich können wir wieder eine Perspektive für die Kultur vor Ort in Bad Dürkheim bieten, das ist wundervoll.“ Auch Hybridveranstaltungen – teils live vor Ort und parallel im Livestream – seien angedacht. Dazu gebe es ein kulinarisch abgestimmtes Begleitprogramm des Restaurants Konrad II im Klostergarten, so dass tatsächlich alle Sinne angesprochen würden.

Den Auftakt macht der Limburg-Sommer mit einer Premiere: Britta und „Chako“ Habekost lesen am Freitag, 11. Juni, und am Sonntag,13. Juni, aus ihrem neuesten Werk „Weingartengrab – Ein Elwenfels-Krimi“. „Historische Weine auf der Limburg“ ist der Titel der Weinprobe der Dürkheimer Spitzenwinzer live am 27. Juni, bei der viel Wissenswertes zum Thema „Historische Weinlagen Bad Dürkheims“ und andere geschichtliche Hintergründe zum Wein vermittelt werden. Die Veranstaltung wird als hybrides Format auch live gestreamt und kann inklusive Weinpaket von zu Hause aus verfolgt werden.

Auch das Theater an der Weinstraße ist wieder beim Limburg-Sommer dabei. Derzeit wird unter der Regie von Marisa Fickeisen das Stationentheater „Der kleine Prinz“ vorbereitet, Premiere ist am Sonntag, 18. Juli, weitere Vorstellungen sollen an den nachfolgenden Wochenenden stattfinden.

Für die kleinen Gäste sind Kindertheateraufführungen geplant, wie am 3. August der „Superwurm“, ein Marionettenspiel nach dem Buch von Julia Donaldson und Axel Scheffler. Außerdem steht erstmalig eine Oper für Kinder auf dem Programm: „Papageno und die Zauberflöte“ wird im Juni gespielt.

Mundart inklusive Preisverleihung des Mundart-Gedicht-des-Jahres ist ein ganz neues Format, das in Zusammenarbeit mit dem VielPfalz-Verlag organisiert und vorbereitet wird. Termin: Sonntag, 4. Juli.

Mit dem Klimabeirat und der Kulturpolitischen Gesellschaft Rhein-Neckar präsentiert das Kulturbüro unter dem Jahresmotto „ARTenVielfalt“ Podiumsdiskussionen zu den Themen: „Zukunft gestalten“ – „Gerechtigkeit“ – „Kultur & Wirtschaft“. Auch hier werden die Veranstaltungen als hybrides Format gestreamt. Die genauen Termine werden noch gesondert bekannt gegeben.

Besonders jungen Musikern soll eine Bühne geboten werden. Singer, Songwriter, Producer und Bands präsentieren an mehreren Konzertabenden verschiedene Genres, von Pop über Elektro bis zu Hip-Hop. Die genauen Termine werden noch bekannt gegeben.

Unter dem Motto „Berauscht Euch!“ werden Songs und Texte aus dem „Club der 27er“ gelesen und gesungen. Ein literarisch-musikalisches Projekt, das am 21. Juli eine Premiere in der Pfalz feiert.

Kino im Juli

Auch klassische Musik wird im Programm nicht fehlen: In Kooperation mit der Pfälzischen Musikgesellschaft wird am 7. Juli das Programm „Ba-Rock – Von Bach bis Led Zeppelin“ gespielt.

Filmfans dürfen sich von Dienstag, 27. Juli, bis Samstag, 31. Juli, auf Kinoabende und Filmvorführungen mit frischem Popcorn freuen.

Auch Kabarett und Kleinkunst soll einen Platz im Programm des Limburg Sommers finden.

Durch ein coronakonformes Konzept sollen pro Veranstaltung 50 bis 70 Gäste möglich sein.

Der Ticketvorverkauf für die ersten Veranstaltungen startet am Mittwoch, 26. Mai. Alle Informationen zum Limburg Sommer sind unter www.limburg-sommer.de zu finden.