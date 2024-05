Der 1. FC Kaiserslautern spielt auch in der Saison 2024/25 in der Zweiten Fußball-Bundesliga. Beim letzten Spiel der laufenden Saison geht es nur noch um den Tabellenplatz - und um die Frage, in welchem Topf bei der Auslosung der ersten Pokalrunde der FCK landet.

Nun kann sich der 1. FC Kaiserslautern auf das anstehende Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen konzentrieren. Auch die Kaderplanung für die kommende Saison kann Fahrt aufnehmen. Wer kommt, wer bleibt und wer geht? Zumindest eine Personalie steht schon fest. Und bei einem Leistungsträger gibt es wohl Interessenten. Darüber sprechen die Redakteure Julian Laber und Marek Nepomucký in der neuen Folge des FCK-Podcasts der RHEINPFALZ „Lautre“.