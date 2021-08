Auf dem Schillerplatz und auf der Wiese vor dem Pfalztheater in Kaiserslautern stehen seit Dienstag Vormittag insgesamt 22 blaue und grüne Liegestühle sowie mehrere Werbesegel. Auf deren Tuch ist das Logo des Projekts „Stadt.Raum.Wir“ aufgedruckt, organisiert wird die Aktion von der städtischen Tochterfirma KL.digital GmbH. Die Liegestühle sollen die Passanten in der Kaiserslauterer Innenstadt dazu animieren, sich hinzusetzen, zu entspannen und ins Gespräch zu kommen. In einem zweiten Schritt werden sie Zug um Zug mit GPS-Trackern ausgestattet und können dann von Bürgern zu anderen Plätzen gebracht werden. Auf diese Weise soll ersichtlich werden, wo sich die Menschen in der Stadt gerne aufhalten oder sich Sitzmöglichkeiten wünschen. Bis Ende September sollen die mobilen Sitzmöglichkeiten im öffentlichen Raum verbleiben. Dieses Teilprojekt ist eines von insgesamt acht aus der Reihe „Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung“, das mit 15 Millionen Euro vom Bundesinnenministerium gefördert wird.