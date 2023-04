Der Apothekerverband Rheinland-Pfalz weist vor Ostern auf Lieferengpässe bei zahlreichen Arzneimitteln hin, unter anderem bei Antibiotika-Säften für Kinder. Der Apothekerverband Rheinland-Pfalz vertritt die Interessen der selbstständigen Apotheker in Rheinland-Pfalz. Er ist Vertragspartner der Krankenkassen und schließt mit diesen Verträge ab. Von den knapp 900 Apothekenleitern sind rund 95 Prozent freiwillige Mitglieder im Verband.

„Angesichts der derzeit häufigen Scharlach-Infektionen ist der Mangel an Antibiotika-Säften besonders bitter,“ erklärt Petra Engel-Djabarian, Sprecherin des Apothekerverbands Rheinland-Pfalz. Man versuche dennoch, die kleinen Patienten bestmöglich zu versorgen, so die Apothekerin.

Zum Beispiel mit Medikamenten in anderen Darreichungsformen. Laut Verband hat es wenig Sinn, mehrere Apotheken abzuklappern, die Probleme beträfen alle.

Wegen der vom Gesetzgeber bis 31. Juli verlängerten Abgabenerleichterungen dürfen Apotheken, teils erst nach Rücksprache mit dem verordnenden Arzt, zum Beispiel einen ähnlichen verfügbaren Wirkstoff auswählen oder eine geänderte Dosierung mit dem gleichen therapeutischen Ergebnis abgeben. Die Patienten sowie Eltern erkrankter Kinder werden gebeten, der pharmazeutischen Fachkunde in den Apotheken zu vertrauen. „Alle hilfesuchenden Patienten können sich darauf verlassen, dass die Apotheke vor Ort in jedem Einzelfall die bestmögliche Versorgungslösung trotz der Lieferengpässe findet.“

Wegen der gesetzlich geforderten Rücksprache mit dem verordnenden Arzt werden Patienten zudem um Geduld gebeten. Die Apotheken-Teams in Rheinland-Pfalz sind durch krankheitsbedingte Personalausfälle und die zusätzlichen Arbeitsbelastungen beim Engpass-Management selbst stark beeinträchtigt.

Lieferengpässe gehören zum Alltag

Das Management von Lieferengpässen ist für Apotheken mit erheblichem Aufwand verbunden. Die Apotheken arbeiten täglich daran, dass aus Lieferengpässen bei einzelnen Medikamenten keine Versorgungsengpässe für ganze Patientengruppen entstehen. Mehrfach täglich müssen die Apotheker beim Großhandel oder bei den Herstellern direkt abfragen, welche Arzneimittel zur Verfügung stehen. Wenn ein bestimmtes Präparat nicht verfügbar ist, muss der Apotheker ein wirkstoffgleiches Medikament beschaffen oder mit dem Arzt wegen eines neuen Rezeptes für einen anderen Wirkstoff in Kontakt treten. Schließlich soll und darf kein Patient unversorgt bleiben. Der Kampf gegen Liefer- und Versorgungsengpässe gehört auf nationaler wie internationaler Ebene zu den wichtigsten Zielen der Apothekerschaft.

Lieferengpässe gehören in Deutschland leider schon seit einigen Jahren zum Alltag. Die Ursachen dafür sind vielschichtig und liegen unter anderem in den Strukturen der stark globalisierten und spezialisierten Arzneimittelherstellung. Für manche Wirkstoffe gibt es nur noch wenige Hersteller weltweit. Produktionsausfälle oder Qualitätsprobleme in einer einzelnen Anlage können dann bereits ausreichen, die Arzneimittelversorgung der Patienten in Europa zu gefährden. Die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) veröffentlichten Liste mit Lieferengpässen beruht meist auf den Angaben der Hersteller und bildet daher nur die „Spitze des Eisbergs“ ab.