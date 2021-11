Wer für einen Lieferdienst als Auslieferer per Fahrrad arbeitet, hat grundsätzlich Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber ein verkehrstüchtiges Fahrrad stellt. Das gleiche gilt für Smartphones, wenn die zur Erledigung der Arbeit nötig sind. Das entschied am Mittwoch das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt. Danach sind vertragliche Abweichungen zwar zulässig, aber nur, wenn die sogenannten Rider hierfür einen angemessenen Ausgleich erhalten (Aktenzeichen: 5 AZR 334/21).

Der Kläger arbeitet für einen Lieferdienst in Hessen. Er holt bestellte Speisen und Getränke von Restaurants ab und bringt sie zu den Kunden. Die Fahrer müssen ihr eigenes Fahrrad und zur Abarbeitung der Aufträge ihr eigenes Smartphone benutzen. Für die Überlassung weiterer Ausrüstung verlangt der Arbeitgeber ein Pfand von 100 Euro. Für ihr Fahrrad erhalten die Rider eine Reparaturgutschrift von 25 Cent je Arbeitsstunde, die aber nur in einer bestimmten Werkstatt eingelöst werden kann. Wie schon das Hessische Landesarbeitsgericht gab nun auch das BAG der Klage statt.