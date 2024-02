Wie im Vorjahr gibt’s zum Valentinstag am Mittwoch in Mertesheim katholischen Segen für Liebende, die kirchlich nicht heiraten dürfen: Ausdrücklich eingeladen sind homosexuelle Paare und Menschen, die nach einer gescheiterten Ehe eine neue Beziehung eingegangen sind. Mittlerweile hat das Seelsorgsteam um den Grünstadter Pfarrer Martin Tiator dafür Rückenwind vom Speyer Bischof Karl-Heinz Wiesemann. Denn er hat die Geistlichen und Laien-Seelsorger seines Bistums bereits im vergangenen November zu Segensfeiern für „Menschen, die sich lieben“, aufgerufen.

Damit sind nicht nur Andachten wie die am Mittwoch in Mertesheim erlaubt, sondern auch spezielle Segnungsgottesdienste für einzelne Paare. Tiator sagt: Wenn gewünscht, werde es solche Feiern im Gebiet der Pfarrei St. Elisabeth ebenfalls geben. Allerdings müssten sie sich von einer richtigen Trauung unterscheiden. Wo der Priester bei der Gestaltung die Grenze setzt, wie der Chef-Pfarrer in der benachbarten Pfarrei St. Lukas auf den bischöflichen Vorstoß reagiert und ob verlassene Ehepartner ein Einspruchsrecht gegen kirchlichen Segen für die neue Beziehung des Ex-Manns oder der Ex-Frau haben: Mehr zu diesen Fragen steht im ausführlichen Artikel.