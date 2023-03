Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nur an drei Übergängen dürfen Menschen noch vom Elsass in die Pfalz, alle anderen Verbindungen sind blockiert. Aber die Sperren lassen sich leicht wegräumen, und manchmal tun Leute das auch. Die Bundespolizei erklärt, welche Strafen dafür drohen. Und sie erläutert, warum trotzdem keine massiveren Hürden in den Weg gestellt werden.

Eigentlich hätten das pfälzische Scheibenhardt (Kreis Germersheim) und das elsässische Scheibenhard ein Jubiläum zu feiern, doch ihr 25. Brückenfest