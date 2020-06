Ein kurzer, aber heftiger Starkregen hat sich am Mittwochnachmittag über dem südlichen Landkreis ergossen. Besonders betroffen war unter anderem Wörth, wo die Lidl-Filiale in der Ottstraße vorübergehend geschlossen werden musste. Der Abwasserkanal konnte die Regenmassen nicht mehr aufnehmen, weshalb es an der Laderampe im hinteren Bereich des Gebäudes zu einer Überflutung kam. Auch in den Gängen des Verkaufsraumes bildeten sich Pfützen. Nach etwa einer Stunde war alles wieder trockengelegt und aufgewischt, sodass die Türen wieder geöffnet werden konnten.

Bis 18 Uhr meldeten die Feuerwehren im Kreis einige Einsätze in Hatzenbühl, Rheinzabern, Hagenbach und Wörth. Der Polizei in Wörth war als Auswirkung nur ein ausgehobener Gullydeckel in Kandel mitgeteilt worden.

Die Wetterstation Büchelberg hatte vor Aquaplaning gewarnt. Die Fahrbahn war zwischen Rheinbrücke und Wörth-Dorschberg sowie auf der B9 zwischen Wörth und Jockgrim überschwemmt. Bis Redaktionsschluss hatte es laut Polizei aber keine wetterbedingten Unfälle gegeben.