Zu einer Nötigung im Straßenverkehr ist es am Mittwochmittag im Baustellenbereich der B10 in Höhe Godramstein gekommen. Laut Polizei war ein 57-jähriger Autofahrer in Richtung A65 unterwegs. Der Lastwagenfahrer hinter ihm fuhr dicht auf und tätigte mehrmals die Lichthupe, bevor er dem Mann mit eingeschaltetem Fernlicht etwa vier Kilometer folgte. Bei dem Lastwagen handelt es sich um einen cremefarbenen Volvo mit einem schwarz lackierten Band im Fahrerhaus. Anhand des Kennzeichens wird in einer Stuttgarter Firma ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen oder weitere Geschädigte. Hinweise unter Telefon 06323 9550. In dem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass im gesamten Baustellenbereich der B10 Tempo 50 gilt.