Als Kind streift Rüdiger Lanz mit dem Bollerwagen durch seinen Heimatort und klaubt Elektromaterial zusammen. Der Anfang einer Erfolgsgeschichte, die den 54-Jährigen auch zu Scheichs und Königen führt.

Im Rampenlicht

Es begann in einer Garage. Dieser Satz stand schon am Anfang so manch einer Weltkarriere. Bill Gates legte den Grundstein für sein Imperium in einer Garage, heute ist er einer der wohlhabendsten Menschen der Welt. Rüdiger Lanz ist wie Gates ein Tüftler, der außergewöhnliche Dinge entwickelt. Auch er begann in einer Garage – nicht im Silicon Valley, sondern im Simmertal. Seine Ideen strahlen von dort aus in die ganze Welt. Rüdiger Lanz ist ein Lichtgestalter. Und mittlerweile eine Lichtgestalt in seiner Branche.

