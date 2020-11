Viele Beanstandungen bei Verkehrskontrollen an der A6 hatten Kräfte der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern am Donnerstag bei Fahrzeugen wegen unterschiedlichster Umbauten, wie die Polizei informierte. Um Licht und Sicht sollte es bei den Kontrollen hauptsächlich gehen, weil gerade am Morgen Nebel rund um Kaiserslautern herrschte. Mehrere Lastwagen wurden beanstandet, deren Beleuchtungseinrichtungen in Anzahl und Anbauart, derart extrem ausfielen, dass laut Polizei im Nebel gefühlt ein bunter Lichtkranz um das jeweilige Führerhaus schwebte. Dieser leuchtete noch dazu teilweise in völlig unzulässigen Farben. Ein Trucker hatte an seiner Seitenscheibe mit der Aufschrift „Spaß kostet“ recht: Auf die jeweiligen Brummi-Fahrer kommen nun Bußgelder in Höhe von mehreren hundert Euro zu, wie auch auf die Fahrzeughalter.

Ein junger Mann fiel mit seinem Wagen zudem auf, weil er sich mit dunkler Folie beide vordere Seitenscheiben tönte. Dazu kam, dass er die Frontscheibe mit einem überdimensionalen Blendstreifen versah. Dies führte, so die Polizei, in Kombination mit seinem hohen Armaturenbrett und der flachen Scheibe des Sport-Coupés dazu, dass er nur noch in einer Höhe von rund zehn Zentimetern unbeeinträchtigt nach vorne schauen konnte.