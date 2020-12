Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz hat vor einer Zunahme von Cyber- und Spionageangriffen auf Unternehmen, Kliniken und die Verwaltung gewarnt.

Die Internet-Sicherheit werde auch nach der Corona-Krise einen extrem hohen Stellenwert haben, sagte der SPD-Politiker am Montag in Mainz. „Industrie, Forschungslandschaft und Unternehmen müssen voll funktionsfähig bleiben. Dafür müssen sie geschützt werden.“ Zugleich appellierte der Minister an die Unternehmen, gerade in Home-Office-Zeiten ihre Systeme gut zu schützen und sich rasch zu melden, wenn sie Opfer einer Attacke geworden sind.

Im Fokus steht auch Biontech

Im Jahr 2019 seien 380 Fälle von Cyber-Attacken bekannt geworden, sagte der Chef des Landeskriminalamts, Johannes Kunz, ohne Vergleichszahlen zu nennen. Schwerpunkt aktueller Angriffe seien die Luft- und Raumfahrttechnik, Energieversorger, Autoindustrie, Schifffahrt sowie Biontech und rund 15 andere Firmen, die mit der Entwicklung von Corona-Impfstoffen zu tun hätten, sagte der Leiter der Verfassungsschutzabteilung, Elmar May. Betroffen seien auch kleinere und immer häufiger mittlere Unternehmen. Zu den jüngeren Beispielen gehören die „Canyon Bicycles“ in Koblenz und die Technischen Werke Ludwigshafen.

Den Schaden von Cyber-Attacken bezifferte Kunz auf mehrere Hunderttausend Euro, „manchmal auch noch höher“. Die Versicherungswirtschaft gehe von elf Millionen Euro Gesamtschaden pro Cyber-Attacke aus. Innenminister Lewentz sagte, dass es bei Angriffen auf Kliniken sogar um das Leben von Menschen gehen könne.