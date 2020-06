Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz hat an Demonstranten appelliert, bei ihren Protesten Abstand zu halten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. „Wer für etwas eintritt, muss auch darauf achten, dass er die Menschen rechts und links von sich schützt - und sich selbst auch“, sagte der SPD-Landesvorsitzende im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Mund-Nase-Masken seien wegen der Aerosole auch beim Skandieren von Parolen und Forderungen ganz wichtig. So viel Bürgersinn setze er bei politisch denkenden Menschen voraus. „Wir wollen alle unseren Beitrag leisten, dass es keine zweite Pandemie-Welle gibt.“

Corona-Abstandsregeln bei Demonstrantion missachtet

Zehntausende Menschen in Deutschland hatten in den vergangenen Tagen gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert - viele unter Missachtung der Corona-Abstandsregeln. Auslöser war der Tod des Schwarzen George Floyd in den USA bei einem brutalen Polizeieinsatz Ende Mai.

„Das Demonstrationsrecht ist ein sehr hochrangiges Grundrecht“, betonte Lewentz. „Wenn man eine Wertung machen würde, schlägt das Versammlungsrecht sozusagen Ordnungswidrigkeiten, die durch die entsprechenden Corona-Verordnungen gegeben sind.“ Die Polizei müsse bei angemeldeten und genehmigten Demonstrationen die Demonstrationsfähigkeit durchsetzen. „Allerdings, wir leben ja in ganz ungewöhnlichen Zeiten“, mahnte der Sozialdemokrat.

Polizei schritt schon ein

In Rheinland-Pfalz sei die Polizei bei Versammlungen schon eingeschritten, wenn Corona-Verordnungen - wie Abstandsregelungen - nicht eingehalten wurden. Allerdings: „In der Abwägung steht das Recht auf Versammlungsfreiheit über der Frage, eine Ordnungswidrigkeit durchsetzen zu wollen.“