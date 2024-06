Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft befindet sich exakt eine Woche vor dem Start in die Europameisterschaft im eigenen Land in keiner guten Verfassung. Gegen Griechenland, das sich nicht für das Turnier qualifiziert hat, arbeitete sich die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann aber immerhin zu einem 2:1 (0:1)-Sieg. Nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit traf zunächst Kai Havertz zum 1:1 (56.). Zum Matchwinner avancierte in der 89. Minute der eingewechselte Pascal Groß. Der gebürtige Mannheimer traf mit einer Volleyabnahme aus 15 Metern zum 2:1-Siegtreffer.

Nach 45 Minuten lagen die Nagelsmann-Schützlinge noch verdient mit 0:1 zurück. Nach einem kapitalen Fehler von Manuel Neuer staubte Giorgos Masouras zum Führungstreffer für die Griechen ab. Die deutsche Mannschaft wirkte wie schon über weite Strecken beim 0:0 gegen die Ukraine am Montag behäbig und langsam.

Nübel aus dem Kader gestrichen

Bereits vor dem Anpfiff hatte Nagelsmann verkündet, dass Alexander Nübel dem finalen EM-Kader nicht angehören werde. Der Torhüter des VfB Stuttgart stand nicht mehr im Aufgebot für die Partie gegen Griechenland und werde auch nicht zu den 26 Akteuren zählen, die bis Freitag um Mitternacht an den europäischen Fußballverband gemeldet wird. Weil Nagelsmann die Vorbereitung auf das Heim-Turnier mit 27 Akteuren gestartet hatte, musste er noch einen Profi streichen.

Die Europameisterschaft startet am kommenden Freitag in München mit der Begegnung zwischen Deutschland und Schottland. Die DFB-Elf trifft in der Gruppenphase außerdem auf Ungarn (19. Juni) und die Schweiz (23. Juni).

