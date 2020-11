Das Schadstoffmobil kommt in dieser Woche zum letzten Mal in diesem Jahr nach Neustadt. Wie der Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) mitteilte, steht es am Freitag, 4. Dezember, 8 bis 11.45 und 13 bis 16.30 Uhr, und Samstag, 5. Dezember, 8 bis 12.30 Uhr, auf dem Wertstoffhof in der Nachtweide , und zwar am Hinterausgang bei der Einfahrt zum städtischen Bauhof. Da die Abgabe der Problemabfälle räumlich getrennt von den sonstigen Anlieferungen auf dem Wertstoffhof erfolgt, muss für die Schadstoffe kein Termin vorab gebucht werden. Eingehalten werden müssen aber die allgemeinen Corona-Hygienevorschriften, insbesondere ein Abstand von zwei Metern zu anderen Personen. Problemabfälle sind Abfälle mit einem besonderen Gefahrenpotenzial. Abgegeben werden können Pflanzen- und Holzschutzmittel, Putz- und Reinigungsmittel, Altfarben und -lacke, Lösungsmittel und sonstige Chemikalien, Spraydosen.