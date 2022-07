Für mehr als 500.000 Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz beginnen nach dem letzten Schultag an diesem Freitag die ersehnten Sommerferien. Unter ihnen sind rund 39.500 Kinder in den ersten Grundschulklassen, die am Freitag ihr allererstes Schulzeugnis bekommen. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) wünschte allen Schulgemeinschaften für die Sommerferien eine schöne Zeit und gute Erholung. Letzter Ferientag in Rheinland-Pfalz ist der 2. September, am 5. September fängt das neue Schuljahr an.