Erstmals in der Geschichte der seit 1954 bestehenden Sesselbahn oberhalb von Edenkoben im Kreis Südliche Weinstraße sind auch an den November-Wochenenden Fahrten von der Villa Ludwigshöhe zur Rietburg angeboten worden. Auch am kommenden Sonntag sollen die Doppelsessel hoch- und runterschweben. Die Bilanz der beiden Geschäftsführer Tina Mermer und Gerhard Weickenmeier für die Saison fällt allerdings coronabedingt durchwachsen aus.

Mehr zum Thema lesen Sie hier