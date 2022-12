Am Mittwoch hat das Impfzentrum in Germersheim seine Pforten geschlossen. Das Zentrum in der Südpfalz war eine der letzten Pfälzer Stellen, die noch in Betrieb waren. Ende November hatte Rheinland-Pfalz angekündigt, die verbliebenen 22 Impfzentren zum Jahresende zu schließen. Das Zentrum im Ludwigshafener Pfalzbau beendete seinen Betrieb vergangene Woche. Binnen zwei Jahren wurden dort und am ersten Standort in der Walzmühle laut Stadtverwaltung mehr als 140.000 Impflinge betreut. In Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) konnten sich Impfwillige zuletzt am 23. Dezember ihren Piks abholen – mit rund 40 Anmeldungen für die letzten beiden Betriebstage. In Bad Dürkheim hat die Kommunale Impfstelle seit Mitte Dezember geschlossen. Dort und im vorherigen Impfzentrum wurden laut Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) mehr als 70.000 Corona-Impfungen verabreicht. Besonders früh beim Schließen war die Stadt Neustadt dran: Dort hatte das Impfzentrum letztmalig am 2. Dezember geöffnet. In Speyer gibt es bei der Kommunalen Impfstelle am Freitag die letzten Vakzine.