Der neue Corona-Stamm ist kein Biokampfstoff und auch nicht aus einem Labor ausgebüxt, belegen Forscher.

Seit altersher haben Geheimdienste zwei Aufgaben: Informationen zu beschaffen und Desinformationen zu verbreiten, die der eigenen Sache dienen. Also Misstrauen säen. Vor diesem Hintergrund ist nur schwer nachvollziehbar, warum die Medien und viele andere, vorgeblich kritische Köpfe plötzlich so bereitwillig Spionageberichte akzeptieren, denen zufolge das neue Coronavirus aus einem chinesischen Labor in Wuhan ausgebüxt ist.

