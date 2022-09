Am Montag beginnt in Rheinland-Pfalz wieder die Schule. Die alten Probleme sind noch da: zu wenige Lehrer, marode Schulgebäude, zu große Klassen. Die Klassen werden größer, Lehrer fehlen, die Schulgebäude sind marode und energetisch auf dem Stand von vor 50 Jahren. Von dreckigen Toiletten oder fehlenden Raumlüftern fangen wir erst gar nicht an. Und dann wären da noch die Themen Digitalisierung und die Integration von Kindern aus anderen Ländern. Die Problemliste ist lang. In Ballungszentren sitzen bis zu 33 Kinder in einer Klasse. Nach zwei Jahren Pandemie bräuchte es das Gegenteil: Kleine Klassen und viele Lehrkräfte. Leidtragende sind die Schüler. Sie erwartet der dritte Herbst und Winter während einer Pandemie. Wie genau der aussehen wird, kann jetzt freilich noch keiner vorhersagen. Fakt ist: Die Schüler haben immer mehr Defizite.

