In geschlossenen Räumen kann die Virenlast schnell steigen. Deshalb empfehlen Forscher jetzt Masken.

Der richtige Weg

Lang wurde über die Maskenpflicht in Deutschland debattiert. Aus wissenschaftlicher Sicht bringe sie nichts. Jetzt ist die Maske da. Die Politik hat sie durchgesetzt. Und langsam zeichnet sich ab: Das war gut so. Denn die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO zum Abstandhalten und zur Hygiene beziehen sich auf Studien, die in den 1930er Jahren gemacht wurden.

