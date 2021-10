Was ist nur passiert? Der Mann hat aufgehört zu arbeiten, seine Frau verlassen und sich zurückgezogen. Klare Sache: Diese Ereignisfolge bietet Anlass zur gründlichen Analyse, wohl auch zur Sorge, und regt natürlich zu Spekulationen an. Doch wir können uns und Ihnen diesen Aufwand und die Aufregung ersparen. Denn tatsächlich handelt es sich bei der Schilderung lediglich um die Antwort von Claus Becker aus Mauchenheim auf unsere Frage aus der jüngsten Folge. Wir hatten nach der „Hack“ gefragt und danach, was der Spruch „die Hack rausmache“ so alles bedeuten kann.

„Die Hack rausmache“ geht als Dialekt-Redewendung durch, ist aber auch im Hochdeutschen bekannt. Ihren Ursprung hat sie wohl im frühen Maschinenbau.

