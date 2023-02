Die Antarktis erzählt die dramatische Geschichte von Ausbeutung und Bewahrung. Über 1,4 Millionen Wale wurden in den ersten sieben Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts im Südpolarmeer erschossen. Und heute nagt der menschengemachte Klimawandel an dem letzten großräumig intakten Ökosystem der Welt. Vor einem Jahr wurde am Kältepol der Erde eine Temperatur von minus 17,7 Grad Celsius gemessen – erschreckende 35 Grad Celsius höher als sonst für die Jahreszeit üblich.

Eine Reise in diese Gefilde, die sehr stürmisch sind, ist eine Gratwanderung, wie RHEINPFALZ-Redakteurin Judith Hörle erlebt hat. Um die Antarktis zu besuchen, braucht es eine Genehmigung des Umweltbundesamtes. Es gibt strenge Regeln zum Schutz der einzigartigen Natur am anderen Ende der Welt.

