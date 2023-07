Werden wir in Deutschland in Zukunft genug Wasser haben? Wo kommt unser Regen her? Wer unser Wetter verstehen will, muss auf den Atlantik blicken.

Nazi-Deutschland war besiegt, der Zweite Weltkrieg vorüber, doch auf dem 80. Breitengrad spürte man davon nichts. Im August 1945 hockten noch immer elf Männer des kleinen Wehrmachttrupps „Haudegen“ in ihrer Behelfshütte auf Nordostland, einer Insel des Spitzbergen-Archipels. Sie sammelten Wetterdaten und funkten sie nach Tromsø... Weiterlesen