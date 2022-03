Seit in der Ukraine Krieg herrscht, sehen sich im Ausland lebende Russen Anfeindungen ausgesetzt. Im Moment ist dies das geringste Problem, sagt der deutsch-russische Schriftsteller Wladimir Kaminer im Gespräch mit der RHEINPFALZ am SONNTAG. Vielen Russen hätten sich lange nicht dafür interessiert, wer im Kreml sitzt und wie autoritär das Land geführt wird, so Kaminer im Gespräch mit der RHEINPFALz am SONNTAG. „Bis jetzt dachte man, Russland funktioniert eben ein bisschen anders als andere europäische Länder.“ Auch Putin selbst – „der Einzige, der den Krieg will“ – habe sich mit seinem Vorhaben verschätzt. „Er ist davon ausgegangen, dass die Ukrainer ihn begrüßen und muss diesen Krieg jetzt weiterführen.“ Darüber zu sprechen, wie sich der Krieg auf die in Deutschland lebenden Russen auswirkt, ist Kaminer „fast peinlich“, wie er sagt.

