Das gemeinsame Haus Europa liegt in Trümmern – egal, wie der Ukraine-Krieg endet. Die freie Welt muss sich auf eine lange Zeit der Spannungen und Drohungen einstellen. Schaffen wir das?

Erinnern Sie sich noch? An die „Gorbi, Gorbi“-Rufe auf dem Marktplatz von Bonn und vor dem Dom zu Speyer, als der Präsident der Sowjetunion begrüßt wurde wie ein Popstar? An die roten Nelken, mit denen die abziehenden Rotarmisten auf ostdeutschen Bahnhöfen verabschiedet wurden? Drei Jahrzehnte ist das gerade her und wirkt doch wie ein ferner Traum. „Wir sind in einer anderen Welt aufgewacht“, sagte eine geschockte deutsche Außenministerin am Morgen der Nacht, in der Wladimir Putin die Ukraine überfallen hatte. Bomben statt Blumen, Leid statt Lieder, im Kreml ein Halunke statt eines Helden. Der Traum von einem gemeinsamen Haus Europa weicht der Angst vor einem Dritten Weltkrieg, diesmal mit atomaren Waffen ausgefochten.

