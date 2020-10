Wie war der Sex im Osten? DDR-Männer waren besser im Bett und ostdeutsche Frauen bekamen öfter einen Orgasmus? Der Sexualwissenschaftler Kurt Starke erklärt, was von solchen Klischees zu halten ist.

Im Land der Lust und Liebe

Sie halten nichts vom Klischee des besseren Sex im Osten?

Das besagt aber nicht, dass es keine gravierenden Unterschiede gab.

Nämlich?

In erster Linie die Stellung der Frau. In der Gesellschaft wie in der Partnerschaft. Frauen waren meist berufstätig in der DDR und damit finanziell nicht auf den Partner angewiesen. Zudem waren sie etwas höher gebildet als Männer, weil im Schnitt mehr Frauen als Männer studierten, wenn man die Fachschulen mit einbezieht. Das führte zu einem größeren Selbstbewusstsein der Frauen.

