Der Gartenbauer Günter Steiger aus Haßloch bricht im Mai zu seinem vierten Hilfseinsatz ins Flutgebiet an der Ahr auf. Er bringt Bäume, Sträucher, Blumenzwiebeln und Mutterboden in die Region – und damit ein Stück neues Leben.

Es gibt Geschichten, die bleiben hängen. Wahrscheinlich auch deshalb, weil sie das große Elend, in seiner Gesamtheit kaum zu fassen, im Detail begreifbar machen – manchmal in all seiner traumatischen Absurdität. „Wir wissen von jemandem, der hat (nach der Flut, Anmerkung der Redaktion) mit der Zahnbürste die Pflasterfugen ausgekratzt“, sagt Günter Steiger, Gartenbauer aus dem vorderpfälzischen Haßloch.

Was sich da vorher abgespielt hat, im Flutgebiet an der Ahr im Juli 2021, davon hat Steiger ebenfalls einen Eindruck erhaschen können, mittelbar jedenfalls, unter anderem durch die Berichte von Überlebenden. „Wir haben mit Menschen gesprochen, die (in der Flutnacht, Anmerkung der Redaktion) die Schreie ihrer Nachbarn gehört haben – und dann nichts mehr“, sagt er. Im Mai wird Steiger wieder an die Ahr fahren, mit einer Gruppe von freiwilligen Helfern und Mitarbeitern, es ist seine vierte Hilfsaktion im Katastrophengebiet. „Ich seh das wie einen Urlaub“, sagt Steiger, ein wenig ironisch, ein Urlaub mit Sohn, Frau und ein paar Freunden und Bekannten. Und unter anderem Pflasterarbeiten, was man eben so macht in den schönsten Wochen des Jahres.

Weiterlesen