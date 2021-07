Trockenheit und Schädlinge haben den Wäldern in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Jahren zu schaffen gemacht. Wie stellt sich die Lage aktuell dar? Um diese Frage zu beantworten, sind zurzeit wieder mehrere Teams im Einsatz, um ausgewählte Bäume zu begutachten. Jedes Jahr im Juli und August organisiert die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz (FAWF), in Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) den Waldzustandserhebung des Landes.

Nach welchen Kriterien die Forstleute dabei vorgehen und wie die Experten die Auswirkungen des Regens der vergangenen Wochen auf den Wald einschätzen, lesen Sie hier.