Katzen können sich beim Menschen mit Corona infizieren. Ob sie das Virus wieder an uns zurückreichen, weiß derzeit keiner. Bei Nerzen ist das so. Und es gibt noch ganz andere Probleme. So sind beim Niesen selbst die besten Profi-Masken nicht hundertprozentig dicht. Und Luftfiltergeräte schneiden in Aerosol-Tests schlechter ab als das Stoßlüften.