Ein historischer Tag in der NBA, der nordamerikanischen Profiliga im Basketball, rückt näher: Nach fast 39 Jahren gibt es in wenigen Tagen wohl einen Wechsel an der Spitze der ewigen Punktebestenliste der regulären Saison. LeBron James wird aller Voraussicht nach Anfang Februar den bisherigen Spitzenreiter Kareem Abdul-Jabbar überholen. Wenn James bei seinem Punkteschnitt von derzeit gut 29 Zählern pro Partie bleibt und ihn seine Knöchelblessur nicht behindert, dann dürfte bald der mittlerweile 38-Jährige alleiniger Rekordhalter sein.

Seinem Konkurrenten in Sachen bester Basketballer aller Zeiten, Michael Jordan, macht er mit seiner Bestmarke ein vorzeitiges „Geschenk“ zu dessen 60. Geburtstag. Den Rekord werden James’ Anhänger wohl in die Fandebatte um den „G.O.A.T“, den größten aller Zeiten, einbringen.

Welche Punkte noch aufgeführt werden, wer die beiden Hauptdarsteller überhaupt sind und wo die deutsche Basketball-Legende Dirk Nowitzki zu verorten ist, lesen Sie hier.