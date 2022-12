Bei Wohnungsauflösungen fallen jede Menge Dinge an, die eigentlich noch zu gebrauchen sind – und die gebraucht werden, gerade von Menschen mit wenig Geld. Es liegt also nahe, Möbel und Hausrat nicht einfach wegzuwerfen, sondern in ein Sozialkaufhaus zu geben, zum Beispiel in Ludwigshafen. Eine Reportage.

Es lässt sich das Unternehmenskonzept im Grunde schon dem Küchentisch in der ehemaligen Wohnung von Martin Jägers Vater Edgar ablesen. Sehr ordentlicher Mann im Übrigen, der 94-jährige Edgar Jäger, man sieht der bereits halb ausgeräumten Wohnung noch an, dass da jemand die Dinge nicht hat schleifen lassen. „Mein Vater hat versucht, so wenig wie möglich anzuhäufen“, sagt Martin Jäger.

Aufgeräumte Wohnung also, und die Platte des Küchentischs ist in Klarsichtfolie eingeschlagen. „Machen wir bei den Sachen, die in den Laden kommen immer so“, sagt einer der Mitarbeiter der Firma „Lebenszeit“, „damit keine Kratzer drankommen.“ Chef Tobias Lehr steht gerade im Treppenhaus und organisiert die „Eimerkette“ seiner Mitarbeiter, über die die Kisten aus der Wohnung im ersten Stock in die Sprinter gereicht werden. Und den Weg wird auch der Küchentisch in Frischhaltefolie nehmen: Aus der Wohnung im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim, in den Bus und via den in das „Lebenszeit“-Gebrauchtwarenkaufhaus oder salopper: das „Gruschel-Paradies“ im Stadtteil West, um die Ecke der Bayreuther Straße. Von der Wohnungsauflösung ins Sozialkaufhaus: eigentlich ebenso logisch wie nachhaltig und sozial. Es muss halt mal einer auch als Privatunternehmer draufkommen.

Tobias Lehr ist im Jahr 2016 draufgekommen, zwei Jahre zuvor hatte er seinen Betrieb für Haushaltsauflösungen und Entsorgung gegründet. Der Erste war er damit nicht.

Weiterlesen