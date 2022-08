Wer war wann Jagdpächter im saarländischen Niederbexbach? Es gibt Fragen im Fall der Polizistenmorde von Kusel, die sind so einfach, dass man sie ruckzuck beantworten kann. Falsch gedacht! Diese Geschichte erzählt davon, wie Behörden sich beharrlich davor drücken, Auskunft zu geben.

Im westlichen Saarland, direkt an der Landesgrenze zur Pfalz, gibt es eine Stadt, die Bexbach heißt. Der Hauptangeklagte im Polizistenmordprozess von Kusel, der gebürtige Zweibrücker Andreas S., übernahm sein erstes Jagdrevier im Jahr 2004 just in Niederbexbach im Saarpfalz-Kreis. Er hatte seinen Jugendjagdschein zum frühestmöglichen Zeitpunkt 1999 zu seinem 16. Geburtstag erworben. Sein erstes eigenes Jagdrevier übernahm er ebenfalls zum frühestmöglichen Zeitpunkt: zu seinem 21. Geburtstag.

Keine fünf Monate danach schoss Andreas S. in seinem Jagdrevier mit seiner Schrotflinte zwar auf Hasen, traf aber seinen Jagdkameraden in Brust, Hals und Gesicht. Die genauen Umstände jener Tat vom Oktober 2004 und ihrer Folgen sind wichtig. Nur wenn man sie kennt, kann man beurteilen, ob die zuständigen Behörden damals ihrer Aufgabe nachkamen, einen Jäger, der sich – nach der Richtschnur des Gesetzes – als unzuverlässig erwiesen hatte, umgehend zu entwaffnen, dies zu kontrollieren und ihm den erneuten Zugriff auf Waffen, wenn überhaupt, erst nach eingehender Prüfung wieder zu ermöglichen.

Doch die Behören blockieren die Aufklärung der Vorgeschichte vehement.

Weiterlesen