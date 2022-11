Wenn die Kosten der Gewissheit den Nutzen der Wahrheit überwiegen, ignoriert man manche Dinge bewusst. Das bewahrt manche vor einem emotionalen Totalschaden.

Die wenigsten Menschen möchten wissen, wann ihr letztes Stündlein schlägt. Es gibt schönere Dinge, als sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen. Ein Großteil zieht es sogar vor, alles zu ignorieren, was an schlimmen Dingen bevorstehen könnte. Psychologen sprechen von bewusster Ignoranz, wenn Menschen Informationen meiden, die sie betreffen und ihnen eigentlich sogar nützen könnten. Denn wenn man weiß, was auf einen zurollt, kann man vielleicht etwas dagegen unternehmen. Weiterlesen